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Экстренное оповещение получили жители Алматы

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, служба, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 11:11 Фото: Министерство обороны РК
На гаджеты жителей города Алматы пришло экстренное оповещение. Как оказалось, это предупреждение о проведении антитеррористического учения, сообщает Zakon.kz.

Практически одновременно с экстренным оповещением полиция города распространила информацию о том, что 31 октября под эгидой Антитеррористического центра РК на территории Алматы проводятся антитеррористические учения.

Алматинцы получили экстренное оповещение, учения, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 11:11

Фото: Zakon.kz

"Цель учения – проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к реагированию на различные угрозы террористического характера. Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах уязвимых в террористическом отношении", – сообщили в Алматинском городском оперативном штабе по борьбе с терроризмом.

В период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения. В связи с этим Алматинский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом призывает горожан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, возможным временным ограничениям передвижения транспорта и населения.

"Жителей и гостей города просим соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов. Следует отметить, что, согласно ст. 443 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность", – предупредили в штабе.

Отметим, что 17 октября на алматинцах "опробовали" "Президентское оповещение": прошел тестовый запуск системы экстренного оповещения Mass Alert для пользователей операционных систем Android и iOS.

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