Наводнение в Испании: людей из затопленных районов эвакуируют на вертолетах, власти объявили трехдневный траур

95 человек погибли в результате масштабного наводнения в Испании. Страна переживает одно из крупнейших стихийных бедствий в истории. Правительство объявило трехдневный траур. Zakon.kz поговорил с казахстанкой, которая находится буквально в эпицентре стихийного бедствия.

Шторм "Дана" вызвал обильные осадки, которые привели к наводнению и многочисленным разрушениям. Реки вышли из берегов, затопив села и города, а также заблокировали сотни дорог.

Под ударом оказались Валенсия и два соседних региона. Продолжается спасательная операция. Людей из затопленных районов эвакуируют на вертолетах. На помощь экстренным службам отправлены более тысячи военных.





Что происходит в Валенсианском сообществе

Какая ситуация на юго-востоке Испании, корреспонденту Zakon.kz рассказала Мадина Абдрашитова, которая проживает в Валенсианском сообществе и в 100 км от места событий. Она рассказала, что казахстанцы поддерживают связь друг с другом через чаты и различные паблики и сообщества. Все они оказывают поддержку друг другу, отметив, что в основном все наши соотечественники живут в безопасных районах. В МИД РК сообщили, что среди погибших и пострадавших от наводнения в Испании казахстанцев нет. При этом отметив, что это пока предварительные данные. "Я живу в Валенсианском сообществе и нахожусь в 100 км от мест событий и в 60 км от других затопленных районов. Живу на побережье, и у нас все относительно спокойно. Там, где произошло наводнение, нет электричества и связи, все это затрудняет поиски людей. Небольшие города, расположенные у подножия гор и вдоль рек, затоплены. Вода прибывала очень быстро и бурным потоком уносила все машины. Многие люди погибли именно в автомобилях. Некоторые семьи с маленькими детьми погибли в своих домах, так как первые этажи затопило за считаные секунды". Мадина Абдрашитова Казахстанка отмечает, что в этом году испанцы ждали осадки и были предупреждены о возможных опасностях, но никто не предполагал, что дожди будут настолько сильные, а самое главное – никто не думал, что могут выйти из берегов местные реки.

Фото: социальные сети

По словам женщины, в некоторых частях Валенсианского сообщества ситуация остается критической: затоплены и заблокированы многие дороги, а значит, это затрудняет передвижение даже экстренным службам. В опасных регионах прервано авто и железнодорожное сообщение, отменены десятки и даже сотни авиарейсов. "Вчера было сообщение, что произошло крушение поезда на юге Испании. Он ехал на низкой скорости, поэтому благо пострадавших нет. В другой части дальнобойщики попали под мощный шторм, и у них на глазах перевернулся другой грузовик. Поэтому на таких участках перекрыли дороги. Пассажирский транспорт тоже временно отменен. Я сегодня включила карту и посмотрела, где перекрыты дороги, в основном это пострадавшие районы от наводнения. Я думаю, это вопрос нескольких дней, потому что в Испании все быстро восстанавливают". Мадина Абдрашитова Абдрашитова отмечает, что помощь приходит со всех уголков страны. Крупные компании предоставили помещения для людей, где размещают тысячи человек, оставшихся без дома, одежды, документов и продуктов питания. Вся страна объединилась и каждый пытается помочь, чем может.

"Люди не унывают, конечно, страшно смотреть эти кадры. Но испанцы поддерживают друг друга. Я увидела, что ассоциация врачей, где 12 тыс. медиков, заявила, что готова помочь и выслать необходимую помощь, их поддержали и различные профсоюзы. Все сплотились и вместе борются со стихией. Что касается погоды, то уже, думаюя через несколько дней шторм и ливень закончатся".

Ситуация на сегодняшний день в Испании такая: в пострадавших районах десятки и даже сотни разрушенных домов, затоплены дороги и повреждены мостовые конструкции. В полиции отмечают, что жертвами шторма стали, по меньшей мере, 95 человек. И это не окончательные цифры, число погибших может возрасти. Сейчас спасатели активно ведут поиски пропавших. Фото: социальные сети Реакция испанцев и подготовка к шторму

По словам Абдрашитовой, октябрь-ноябрь в Испании – сезон дождей. Поэтому власти предупредили местных жителей еще за неделю о надвигающемся ливне и шторме, призвав не покидать дома. Однако никто не ожидал такого разгула стихии. "В обычные годы две недели в ноябре идут дожди. Период, когда люди вытаскивают зонтики. Но в этом году сильный ливень вызвал шторм. Осадки испанцы всегда переживают сложно. Сами местные жители, конечно, в шоке, особенно люди, которые оказались в эпицентре этой большой трагедии, а именно в Валенсианской провинции", – говорит казахстанка. Последние два года на юге Испании была сильная засуха. Осадков не выпадало. Но в этом году все иначе, стихия уничтожила практически весь урожай, рассказывает казахстанка. И отмечает, что такого масштабного наводнения в стране не было с 1969 года. "К штормам жители готовятся, но никто из местных не набирает продуктов впрок. Такой практики в Испании нет. А все потому, что даже в деревнях все в пешей доступности. И расстояния между городами и деревнями небольшие, это не как в Казахстане. Люди просто не ожидали такого разгула стихии. Конечно, власти помогают, сразу прибыли вертолеты и спасатели с гуманитарной помощью", – отмечает Абдрашитова. Фото: социальные сети Мадина Абдрашитова рассказала, что шторм не остановился и продолжает двигаться в другие регионы. Сегодня появилась информация о том, что под ударом стихии теперь и Барселона. "Власти в первую очередь предупреждают людей не выходить из дома, так как основными пострадавшими становятся те, кто находится в автомобилях и на улице. В Валесианском сообществе открыли горячую линию, чтобы люди могли сообщить о пропавших или пострадавших жителях", – рассказала женщина. Казахстанка отметила, что сейчас пострадавших от стихии районах работает спецтехника и более 150 сотрудников экстренных служб. Для поисков людей власти страны задействовали дроны с камерами ночного видения для увеличения охвата поисковых работ, поскольку многие районы остаются до сих пор недоступными.

Король Испании Филипп VI принес свои соболезнования семьям погибших в результате масштабного наводнения. На место событий прибыл премьер-министр страны.