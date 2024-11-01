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Синдикат БРК и зарубежных фининститутов поддержит строительство больницы в Кокшетау

Синдикат БРК и зарубежных фининститутов поддержит строительство больницы в Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 10:00 Фото: БРК
Многопрофильная больница будет предоставлять услуги более чем 730 тыс. человек, проживающим в городе Кокшетау и Акмолинской области.

АО "Банк Развития Казахстана" совместно с Европейским банком реконструкции и развития, Азиатским банком инфраструктурных инвестиции, Исламской корпорацией развития частного сектора, Институтом финансирования развития DEG и компанией по содействию и участию в экономическом сотрудничестве (Proparco) подписали соглашение о финансировании строительства новой многопрофильной больницы в городе Кокшетау с круглосуточным стационаром на 630 коек.

Синдикат БРК и зарубежных фининститутов поддержит строительство больницы в Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 10:00

Фото: БРК

Отметим, что это первый ГЧП проект в сфере здравоохранения в Центральной Азии, который предусматривает строительство нового медицинского объекта площадью 110 тыс. м2. Новая больница станет современной медицинской базой, оборудованной по последним мировым стандартам, что позволит обеспечить жителям Кокшетау и близлежащих регионов доступ к высококачественной медицинской помощи. Реализация проекта также предусматривает внедрение новейших технологий и методов лечения, а также развитие инфраструктуры здравоохранения в регионе.

Синдикат БРК и зарубежных фининститутов поддержит строительство больницы в Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 10:00

Фото: БРК

Общая сумма выделяемых средств участников синдиката составит до 365 млн евро, из них 30 млн евро – это кредитные средства Банка, которые покроют расходы на строительно-монтажные работы, закуп оборудования и прочие работы на инвестиционной фазе.

"Сегодня мы делаем важный шаг к улучшению доступности и качества медицинских услуг для наших граждан. Этот стратегически важный проект не только повышает уровень жизни населения, но и укрепляет международное сотрудничество в социальной сфере. Благодаря синдикату мы объединяем усилия финансовых институтов, обеспечивая устойчивое и долгосрочное финансирование для реализации столь значимых инициатив", – комментирует председатель правления БРК Марат Елибаев.
Синдикат БРК и зарубежных фининститутов поддержит строительство больницы в Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 10:00

Фото: БРК

Ожидается, что проект создаст сотни рабочих мест на стадии строительства, а также квалифицированные позиции для медперсонала после ввода в эксплуатацию.

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