Участки на 253 млн тенге вернули государству в ЗКО

По актам прокуратуры Западно-Казахстанской области государству возращены земельные участки на сумму 253 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 декабря 2023 года рассказали прокуратуре ЗКО.

"Прокуратурой района Байтерек Западно-Казахстанской области в собственность государства возращены земельные участки в размере 332 га стоимостью 253 млн тенге. По результатам искового заявления прокурора района в госфонд возвращено 216 га пастбища для ведения крестьянского хозяйства", – говорится в сообщении.

В ходе проверки установлено, что земельный участок был предоставлен с нарушением земельного законодательства, и, более того, по целевому назначению не использовался.

"Решением специализированного межрайонного экономического суда Западно-Казахстанской области исковое заявление прокуратуры удовлетворено и договор аренды от 2017 года признан недействительным". Прокуратура ЗКО

Постановлением областного суда, решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Судебный акт вступил в законную силу.

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