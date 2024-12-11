Одежда из Китая на 35 млн тенге вместо гранита: крупную партию контрабанды изъяли в доход государства

Контрабандные грузы на десятки миллионов тенге изъяли и передали государственным учреждениям. Об этом 11 декабря 2024 года рассказали в Главной транспортной прокуратуре Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что в Астане на одном из таможенных постов был обнаружен грузовой вагон с недостоверными таможенными документами.

"Вместо заявленного гранита в вагоне находилась крупная партия одежды из Китая. По иску Акмолинской транспортной прокуратуры более 30 тонн товара общей стоимостью 35 млн тенге были изъяты в доход государства и переданы в детские учреждения для социальной помощи", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что Авиационная транспортная прокуратура Алматы выявила другой случай.

"На складе временного хранения аэропорта более шести лет находилось оборудование для съемки кинофильмов, прибывшее из Дели в 2018 году. Товары весом 7 тонн и стоимостью более 2 млн тенге остались без таможенного оформления. По иску прокуратуры суд признал груз бесхозным, после чего его передали Министерству культуры". Главная транспортная прокуратура

21 ноября 2024 года стало известно, что в Костанае пресекли канал поставки контрабандных сигарет на 50 млн тенге.