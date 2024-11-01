Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

На космодроме Байконур задержали граждан Франции и Германии

Двух иностранцев задержали на космодроме Байконур, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 13:49 Фото: goodfon
Двух иностранцев задержали на Байконуре при попытке сфотографировать ракету-носитель, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал ТАСС источник в силовых структурах, задержаны граждане Франции и Германии.

"Задержали на Байконуре гражданина Франции и гражданина Германии, когда они пытались снять ракету-носитель", – сказал собеседник агентства.

Аналогичную информацию опубликовал Shot. По информации канала, задержанные попытались снять на телефон ракетоноситель "Энергия".

"Двоих мужчин застали врасплох правоохранители, когда они стояли со смартфонами возле ракетоносителя и готовились сделать снимки. Иностранцы объяснили, мол, они туристы, приехали посмотреть на легендарный Байконур и шли в сторону стенда динамических испытаний", – пишет паблик.

На 21-летнего гражданина Франции Акселя Оливьера Роберто Гуйено и 26-летнего гражданина Германии Юлиана Карла-Юргена Поренца составили адмпротокол и задержали. В ближайшее время их доставят в суд.

Летом 2024 года два гражданина Франции пытались нелегально пробраться на Байконур. До космодрома они шли пешком, по пути один из иностранцев умер от обезвоживания.

Читайте также

Пограничные пункты, пограничный пункт, пограничные пункты Казахстана, пограничный пункт Казахстана, международные пункты пропуска, международный пункт пропуска, пункт пропуска, пункты пропуска, государственная граница, государственные границы, пересечение границы, прохождение границы, переход границы, въезд, выезд, пропуск через государственную границу, пропуск через границу
Валюту на 1,8 млрд тенге пытались незаконно перевезти через границу Казахстана
Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление
Казахстанец заявил о коррупции в суде и отправился под арест
Золото, украшения, посылка из США, контрабанда, Алматы
Из США в Алматы прислали украшения с бриллиантами на 60 млн тенге: их изъяли в доход государства
Ирина Капитанова
Россия Байконур Германия Казахстан Франция 2024 год Аресты Космодром
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Семья, квартира, накопления
"Вполне реально": казахстанка рассказала, как накопила на квартиру за три года
Казахтелеком начинает масштабную замену роутеров
"Казахтелеком" начинает масштабную замену роутеров
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Сати Казанова поделилась нежным видео с новорожденной дочкой и мужем
Сати Казанова поделилась нежным видео с новорожденной дочкой и мужем
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: