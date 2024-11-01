На космодроме Байконур задержали граждан Франции и Германии
Фото: goodfon
Двух иностранцев задержали на Байконуре при попытке сфотографировать ракету-носитель, сообщает Zakon.kz.
Как рассказал ТАСС источник в силовых структурах, задержаны граждане Франции и Германии.
"Задержали на Байконуре гражданина Франции и гражданина Германии, когда они пытались снять ракету-носитель", – сказал собеседник агентства.
Аналогичную информацию опубликовал Shot. По информации канала, задержанные попытались снять на телефон ракетоноситель "Энергия".
"Двоих мужчин застали врасплох правоохранители, когда они стояли со смартфонами возле ракетоносителя и готовились сделать снимки. Иностранцы объяснили, мол, они туристы, приехали посмотреть на легендарный Байконур и шли в сторону стенда динамических испытаний", – пишет паблик.
На 21-летнего гражданина Франции Акселя Оливьера Роберто Гуйено и 26-летнего гражданина Германии Юлиана Карла-Юргена Поренца составили адмпротокол и задержали. В ближайшее время их доставят в суд.
Летом 2024 года два гражданина Франции пытались нелегально пробраться на Байконур. До космодрома они шли пешком, по пути один из иностранцев умер от обезвоживания.
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