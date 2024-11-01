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Самолет из Санкт-Петербурга в Алматы совершил вынужденную посадку

Самолет из Санкт-Петербурга в Алматы совершил вынужденную посадку в Шереметьево, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 16:55 Фото: pexels
1 ноября самолет авиакомпании "Россия", следовавший по маршруту Санкт-Петербург – Алматы, совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево (Московская область), сообщает Zakon.kz.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании, предварительная причина – течь топлива.

"Самолет, выполняющий рейс № 6531 Санкт-Петербург – Алматы, совершил посадку в аэропорту Шереметьево по технической причине – подозрение на течь топлива", – говорится в сообщении.

Авиакомпания приняла решение о выполнении рейса на резервном самолете. Борт вылетел из Москвы в Алматы в 12:54.

Ранее сообщалось о том, что в аэропорту Антальи у самолета при посадке разорвалось колесо шасси.

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