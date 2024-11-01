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В Алматы открыли библиотеку имени Сералы Каниева

библиотека открытие, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 16:58 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев принял участие в церемонии открытия научной библиотеки Казахского национального женского педагогического университета, которой присвоили имя известного педагога, ученого Сералы Каниева.

В торжественной церемонии также приняли участие министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, ректор вуза Гульмира Канай и другие.

"Сегодня знаменательное событие для Казахского национального женского педагогического университета и для всего нашего города – мы открываем новую библиотеку, которая отвечает самым современным требованиям и мировым стандартам. Библиотека носит имя Сералы Каниева – видного ученого и педагога. Он 35 лет трудился в стенах этого университета, передавая свои знания многочисленным поколениям студентов, многие из которых сегодня достигли значительных высот в своей карьере и жизни".Ерболат Досаев
библиотека открытие, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 16:58

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Нынешним студентам Ерболат Досаев пожелал стремиться к высоким стандартам в учебе и профессии, сохранять верность своему делу.

открытие, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 16:58

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Реконструкция здания библиотеки была проведена по проекту казахстанских и зарубежных архитекторов и за счет средств сына Сералы Каниева – бизнесмена Берика Каниева. После модернизации здания библиотеки в ней появился специальный кабинет для студентов с особыми образовательными потребностями.

библиотека, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 16:58

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Реконструкция здания была проведена, что позволило увеличить общую площадь библиотеки до 2 195 квадратных метров, а количество посадочных мест до 550. Новое здание библиотеки включает в себя: 2 зала для чтения, конференц-зал, Центр академического письма, учебную зону, помещения для групповых работ студентов, 14 индивидуальных кабинок для чтения, комнату релаксации. Книжный фонд библиотеки превышает 1 млн книг.

библиотека, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 16:58

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы сегодня работают 28 библиотек. Ежегодно в городских библиотеках фиксируется более 3 миллионов посещений. 95% библиотек города уже модернизированы, полностью обновлена материальная и техническая база. В целом, до 2030 года планируется открыть в Алматы еще 20 новых библиотек.

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