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Многопрофильная больница в Кокшетау станет площадкой внедрения новых медтехнологий

медики Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 18:49 Фото: Сагдаша Мукашева
Пилотный ГЧП проект больницы с круглосуточным стационаром на 630 коек, разработанный Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Управлением здравоохранения Акмолинской области, будет построен в городе Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления внутренней политики региона, соответствующее соглашение для финансирования строительства объекта подписали Европейский банк реконструкции и развития совместно с Азиатским банком инфраструктурных инвестиции, Исламской корпорацией развития частного сектора, АО "Банк Развития Казахстана", Институтом финансирования развития DEG и Компанией по содействию и участию в экономическом сотрудничестве (Proparco).

встреча медиков, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 18:49

Фото: Сагдаша Мукашева

Больница будущего – так уже характеризуют медицинское учреждение специалисты.

По своим масштабам и объему работ новый строительный объект станет первым проектом в сфере здравоохранения в Центральной Азии.

встреча медиков, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 18:49

Фото: Сагдаша Мукашева

Будут предусмотрены стационар на 630 мест и дневной на 63 коек, 19 операционных залов, из которых три будут специализироваться на оказании экстренной медицинской помощи.

По мнению медиков, больница представляет собой новую ступень развития медицины, это не просто новые строения, но и новые стандарты работы, современное оборудование и передовые технологии операций и лечения.

встреча медиков, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 18:49

Фото: Сагдаша Мукашева

Специалисты уверены, что новая больница станет флагманом медицины на севере страны и локомотивом развития системы регионального здравоохранения. Будут широкие возможности для проведения мастер-классов, обмена опытом с лучшими врачами не только из разных регионов Казахстана, но и из других стран. Все это вкупе открывает новые горизонты для медиков и способствует улучшению качества медицинской помощи населению.

встреча медиков, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 18:49

Фото: Сагдаша Мукашева

По информации Управления здравоохранения, работы уже начались. На сегодня осуществлена очистка и ограждение земельного участка для начала земляных работ и строительства. Акиматом г. Кокшетау заключен договор на разработку проектно-сметной документации для подведения инженерных сетей.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития выделит 365 млн евро на строительство больницы на 630 мест в Кокшетау. Об этом на 36-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при президенте РК рассказала глава ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

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