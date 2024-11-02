В Акмолинской области разыскивают без вести пропавшую женщину

Полиция Акмолинской области распространила информацию о розыске без вести пропавшей женщины - Екатерины Бояльской, сообщает Zakon.kz.

"В Акмолинской области ведутся поиски 31-летней жительницы Астраханского района, которая 31 октября около 19:00 часов вечера вышла из дома и не вернулась", - говорится в информации.

Сообщение об исчезновении женщины поступило от ее родных, которые обратились в отдел полиции за помощью в установлении ее местонахождения.

В этот же день обращение было зарегистрировано и организованы поисковые мероприятия.

Фото: ДП Акмолинской области

Приметы пропавшей: рост — 158 см, среднее телосложение, черные длинные волосы и карие глаза. На момент исчезновения была одета в светлые джинсы, черный пуховик с капюшоном и белые кроссовки.

По данным полиции, в настоящее время поиски продолжаются, ориентировки с информацией о пропавшей направлены в территориальные подразделения и в соседние регионы.

Департамент полиции обращается к жителям области с просьбой, если вам что-либо известно о возможном местонахождении без вести пропавшей Бояльской Екатерины Александровны незамедлительно сообщить об этом по номеру 102.