78-летнюю пенсионерку разыскивают в Акмолинской области

В Акмолинской области разыскивают без вести пропавшую 78-летнюю бабушку, сообщает Zakon.kz.

В ДП Акмолинской области рассказали, что 23 июля в 20:25 в отдел полиции Целиноградского района обратилась женщина. Она сообщила, что ее мама Любовь Финченко ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. Пенсионерка много лет проработала учителем в одной из сельских школ области. Она страдает потерей памяти.

"Учитывая престарелый возраст и дезориентированность в поведении пожилой женщины, полицейскими организованы активные поиски без вести пропавшей, к которым присоединились волонтеры". ДП Акмолинской области

Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые. Была одета в голубое платье.

Фото: ДП Акмолинской области

Полицейские просят всех владеющих какой-либо информацией о местонахождении пенсионерки обратиться по номеру 102.

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