Любовь на высоте: казахстанец сделал предложение девушке во время полета самолета
Фото: pixabay
В Казахстане во время обычного рейса мужчина сделал предложение своей девушке выйти за него замуж, сообщает Zakon.kz.
Когда самолет взлетел и набрал максимальную высоту, мужчина встал со своего места, подошел к стюардессе и она в микрофон объявила, что у пассажира по имени Максим есть необычное предложение к своей девушке Асель.
Необычное видео размещено в паблике Kris P Almaty.
После чего Максим подошел к избраннице, и, волнуясь, предложил ей выйти за него замуж.
В этом время весь салон притих, кто-то достал телефон, стюардессы замерли.
Девушка удивилась, прослезилась — и сказала "ДА"!
Пассажиры зааплодировали, а кто-то крикнул: "Вот это любовь на высоте!"
В свою очередь стюардесса пожелала паре счастья и долгих лет совместной жизни.
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