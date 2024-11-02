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Любовь на высоте: казахстанец сделал предложение девушке во время полета самолета

Казахстанец сдела предложение девушке во время полета самолета, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 11:08 Фото: pixabay
В Казахстане во время обычного рейса мужчина сделал предложение своей девушке выйти за него замуж, сообщает Zakon.kz.

Когда самолет взлетел и набрал максимальную высоту, мужчина встал со своего места, подошел к стюардессе и она в микрофон объявила, что у пассажира по имени Максим есть необычное предложение к своей девушке Асель. 

Необычное видео размещено в паблике Kris P Almaty.

После чего Максим подошел к избраннице, и, волнуясь, предложил ей выйти за него замуж.

В этом время весь салон притих, кто-то достал телефон, стюардессы замерли.

Девушка удивилась, прослезилась — и сказала "ДА"!

Пассажиры зааплодировали, а кто-то крикнул: "Вот это любовь на высоте!" 

В свою очередь стюардесса пожелала паре счастья и долгих лет совместной жизни.


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