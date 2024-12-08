#Всеобщее декларирование
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
514.65
544.6
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Всеобщее декларирование
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
514.65
544.6
5.17
Технологии

В Польше парень сделал предложение девушке необычным способом

Любовь, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 07:44 Фото: Flightradar24
Парень по имени Александр сделал предложение своей девушке Оливии самым романтичным способом, сообщает Zakon.kz.

Торжественную надпись о своих намерениях он сделал с помощью следа от вертолета на сайте Flightradar24. Еще в начале сентября Александр обратился к пилоту вертолета с просьбой помочь реализовать идею.

А в заветный первый день зимы Оливия и Александр сели на заднее сиденье вертолета и примерно через 15 минут после взлета пилот принялся создавать надпись.

Семья, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 07:44

Фото: Flightradar24

Он написал "Marry me" и изобразил рисунок сердца чуть больше чем за час. После этого пилот подал еле заметный сигнал Александру, который попросил Оливию проверить маршрут полета на Flightradar24.

В тот момент, когда она нашла рейс в своем телефоне, мужчина достал кольца. Оливия удивилась и согласилась стать его женой.

Семья, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 07:44

Фото: Flightradar24

На днях принц Гарри поведал общественности об отношениях с женой Меган Маркл.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Робот-пылесос "сбежал" из дома после землетрясения в Калифорнии
Технологии
03:00, 08 декабря 2024
Робот-пылесос "сбежал" из дома после землетрясения в Калифорнии
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: