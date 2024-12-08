В Польше парень сделал предложение девушке необычным способом

Парень по имени Александр сделал предложение своей девушке Оливии самым романтичным способом, сообщает Zakon.kz.

Торжественную надпись о своих намерениях он сделал с помощью следа от вертолета на сайте Flightradar24. Еще в начале сентября Александр обратился к пилоту вертолета с просьбой помочь реализовать идею.

А в заветный первый день зимы Оливия и Александр сели на заднее сиденье вертолета и примерно через 15 минут после взлета пилот принялся создавать надпись.

Фото: Flightradar24

Он написал "Marry me" и изобразил рисунок сердца чуть больше чем за час. После этого пилот подал еле заметный сигнал Александру, который попросил Оливию проверить маршрут полета на Flightradar24.

В тот момент, когда она нашла рейс в своем телефоне, мужчина достал кольца. Оливия удивилась и согласилась стать его женой.

Фото: Flightradar24

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