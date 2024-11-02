Казахстан снимет ограничения на ввоз и транзит свинины еще с 16 регионов России

В Министерстве сельского хозяйства РК сообщили о готовности в ближайшее время снять ограничения на ввоз и транзит свинины через страну еще с 16 регионов России, сообщает Zakon.kz.

Об этом было заявлено во время встречи заместителя премьер-министра РК Серика Жумангарина и заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука, которая была посвящена вопросам сотрудничества в сельском хозяйстве и проходила онлайн.

Казахстанская сторона сообщила о готовности в ближайшее время снять ограничения на ввоз и транзит свинины через Казахстан еще с 16 регионов Российской Федерации.

"Безопасность данных регионов подтверждена результатами соответствующих исследований и истечением необходимых сроков времени", - говорится в сообщении МСХ.

Там напомнили, что в этом году поэтапно, начиная с января, были сняты ограничения на ввоз и транзит свинины с территории 43 регионов России.

Также участники встречи обсудили ситуацию по ограничениям Россельхознадзора на ввоз отдельных видов сельхозпродукции из Казахстана в Россию.

Стороны обменялись предложениями о возможностях скорейшего урегулирования и снятия этих ограничений, которые предметно будут рассмотрены специалистами отраслевых ведомств двух стран.

Также во время переговоров говорилось об общей готовности информационных систем для обмена электронными ветеринарными сопроводительными данными и в сфере карантина растений.

Теперь предстоит этап межгосударственного тестирования казахстанской ИС со стороны ЕЭК. После успешного завершения данных процедур и интеграции казахстанской и российской информационных систем участники смогут в режиме онлайн иметь доступ к единой базе данных разрешений на ввоз, вывоз и транзит подконтрольных грузов, а также к реестру организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и хранение сельхозтоваров.

Как отметили в Минсельхозе, это значительно упростит и ускорит транспортировку экспортно-импортных операций по растительной и животноводческой продукции.