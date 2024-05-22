Свинину из России вновь разрешили ввозить в Казахстан

Казахстан с 22 мая отменяет ограничения на ввоз и транзит в/через Казахстан свиней из России, сообщает Zakon.kz.

Это итог встречи в формате видеосвязи вице-министра сельского хозяйства Казахстана Амангалия Бердалина с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом, передает Федеральная служба РФ по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

33 российских региона названы "благополучными по африканской чуме".

Это касается как живых свиней, так и свинины, в том числе мяса диких кабанов и продуктов их переработки, не прошедших тепловую обработку.

А также:

кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных;

кормов и кормовых добавок для животных животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы;

бывшего в употреблении оборудования для транспортировки свиней, продукции и сырья животного происхождения, содержания, убоя и разделки свиней.

В сообщении говорится, что Россельхознадзор продолжит прорабатывать с ветеринарной службой Казахстана вопрос отмены временных ограничений по африканской чуме свиней еще из 26 регионов России.

А также из 42 субъектов страны, в отношении которых введен запрет на транзит российской свиноводческой продукции по территории Казахстана, который в России называют неправомерным.

В апреле 2024 года Казахстан ввел временный запрет на ввоз куриных яиц.