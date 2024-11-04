Об операции по возвращению казахстанцев из Ливана рассказали в МИД

В Министерстве иностранных РК 4 ноября рассказали, что из Ливана удалось благополучно вернуть казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, по поручению президента Касым-Жомарта Токаева, а также при содействии соответствующих государственных органов Казахстана, из Ливана эвакуировали наших соотечественников и членов их семей.

"Данная операция была осуществлена через города Стамбул и Дубай, в результате с 17 по 31 октября 2024 года из Бейрута в Астану и Алматы благополучно вернулся 41 человек. Эвакуация была проведена в целях защиты прав и интересов граждан Республики Казахстан, оказавшихся в зоне боевых действий", – отметили в МИД.

2 октября 2024 года официальный представитель МИД Айбек Смадияров сообщал, что на консульском учете в Израиле состоят 120 человек, в Иране – 102, в Ливане – 139 граждан, включая дипломатов и членов их семей.

В ночь на 1 октября 2024 года армия Израиля объявила о начале наземной операции на юге Ливана.