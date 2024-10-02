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Сколько казахстанцев находится на Ближнем Востоке

Сколько казахстанцев находится на Ближнем Востоке, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 16:41 Фото: pexels
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана Айбек Смадияров 2 октября 2024 года на брифинге рассказал, что дипломаты поддерживают постоянную связь с нашими гражданами, которые находятся на Ближнем Востоке, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что защита прав и интересов казахстанцев за рубежом является основным приоритетом для МИД РК.

"Мы делаем все возможное для обеспечения безопасности наших соотечественников и оказываем всевозможную поддержку в любых ситуациях. Как вы знаете, последние несколько месяцев ситуация на Ближнем Востоке существенно обострилась, в этой связи казахстанские дипломаты в Израиле, Иране и Ливане работают в усиленном режиме. Созданы каналы связи с гражданами РК, находящихся в этих странах, с ними поддерживается постоянная связь и даются необходимые рекомендации, в зависимости от развития ситуации в той или иной стране", – дополнил Айбек Смадияров.

Официальный представитель МИД РК напомнил, что несколько раз посольства объявляли о необходимости покинуть страну в связи с обострением военно-политической ситуации.

"На постоянной основе актуализируется список граждан, состоящих на консульском учете. Таким образом, на сегодня на консульском учете в Израиле состоят 120 человек, в Иране – 102, в Ливане – 139 граждан Казахстана, включая дипломатов и членов их семей. Хотим обратить внимание на то, что не все граждане встают на консульский учет. В этой связи установление связи и составление списков граждан Казахстана занимает определенное время. Пользуясь случаем, призываем всех граждан РК вставать на консульский учет в странах пребывания", – сказал Айбек Смадияров.

До этого казахстанским авиакомпаниям порекомендовали менять маршруты из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Также ранее уже выступили с обращением в МВД. Там заявили, что в Казахстане маршруты патрулирования полиции приближены к синагогам и дипломатическим объектам Израиля.

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В ночь на 1 октября 2024 года армия Израиля объявила о начале наземной операции на юге Ливана. Позднее Иран выпустил почти 500 ракет в сторону Израиля. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что часть ракет была сбита, но "были и попадания".

МИД Израиля назвал случившееся беспрецедентной атакой на мирное население. Армия пообещала, что эта атака "будет иметь последствия".

"У нас есть планы. Мы будем действовать тогда и там, где будет нужно", – уточнил Даниэль Хагари.

Через некоторое время власти Израиля разрешили местным жителям покинуть бомбоубежища после массированной атаки со стороны Ирана.

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