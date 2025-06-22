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Общество

Ждать ли казахстанцам переселенцев из Газы, рассказали в МИД РК

Сектор Газа, Палестина, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2025 11:28 Фото: pexels
В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали информацию о переселении жителей сектора Газа в Казахстан с 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Ранее в Казнете распространилась "цитата" наследного принц Саудовской Аравии публикации о том, что с будущего года начнется поэтапная эвакуация жителей сектора Газа, которых будут расселять с последующим переселением их в Казахстан, Узбекистан и Таджикистан, пишет Stopfake.kz.

Фото: stopfake.kz

"Данная новость не соответствует действительности. Просим вас доверять только официальной информации", – сообщили в МИД РК.

В мае 2025 года администрация президента США Дональда Трампа заявила о планах переселить миллион палестинцев в Ливию.

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Андрей Дюсупов
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