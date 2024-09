Армия Израиля официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана

Как пишет ЦАХАЛ в своем официальном Telegram-канале, израильские войска начали ограниченную операцию, целью которой являются объекты группировки "Хезболла" в приграничной зоне на юге Ливана.

Военные добавили, что израильские ВВС и артиллерия поддерживают наземные войска точными ударами по военным целям в этом районе.

⚡️🇮🇱🇱🇧 IDF begins ground operation in Lebanon Artillery, tanks and helicopters are working, TG channels report. The positions of the Lebanese army, retreating to the north (on video), are occupied by Hezbollah. @worldpravda pic.twitter.com/r7Klz54EBk

Параллельно последовали удары по Дамаску.

В результате взрывов в Дамаске убита сирийская телеведущая Сафаа Ахмед. Об этом передает востоковед арабского происхождения Лана Бадван в своем Telegram-канале.

Также Израиль точным ударом ракеты попал в машину в Дамаске. Кто ехал внутри машины пока неизвестно.

What looks like a very targeted airstrike by #Israel in Damascus, #Syria, concurrent with the onset of the invasion of Lebanon. Seems to have hit one car. Fairly safe to assume whoever was in it is dead. No word on the target yet. pic.twitter.com/Y2SrS7QR5B