Дождь, снег и гололед: к алматинцам обратились с предупреждением

С утра 26 февраля в Алматы ожидается дождь с переходом вечером в мокрый снег, которые завершатся в начале суток 27 февраля, с понижением температуры воздуха ночью до -3…-5 градусов, днем +1…+3 тепла, сообщает Zakon.kz.

В связи с чем коммунальные службы города переведут на работу в усиленном режиме, организуют круглосуточные дежурства водителей, механизаторов и дорожных рабочих на производственных базах. Об этом 25 февраля рассказали в Управлении развития коммунальной инфраструктуры.

"В целях предупреждения гололедных явлений на местах дислокаций до начала снегопада будет организовано дежурство 204 пескоразбрасывателей. Превентивно перед выпадением снега планируется обработать основные магистральные улицы жидкими реагентами. Круглосуточно планируется задействовать 624 единицы спецтехники и 1380 дорожных рабочих", – сказано в сообщении.

Кроме этого на опасных участках дорог, спусках, подъемах, съездах с транспортных развязок будет усилена работа по патрулированию состояния дорожного покрытия силами 46 оперативных бригад. В акиматах районов будет организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.

"В связи с прогнозируемым обледенением на проезжей части дорог, гололедицей на тротуарах просим автолюбителей и пешеходов соблюдать меры предосторожности. Водителям рекомендуем снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров", – обратились в управлении.

Водителей с небольшим стажем просят отказаться от поездок на автомобиле и пересесть на общественный транспорт. Пешеходов просят соблюдать меры предосторожности на тротуарах из-за возможного образования гололедной пленки.

О том, какая погода будет в Алматы 27 и 28 февраля, можно узнать здесь.