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Законодательство РК

Талгат Ластаев: Казахстан привлекателен для транзитных перелетов многих авиакомпаний

Региональном семинаре Green Airports ICAO в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 12:14 Фото: Zakon.kz
6 ноября на Региональном семинаре Green Airports в Алматы вице-министр транспорта Талгат Ластаев рассказал Zakon.kz, что казахстанское воздушное пространство привлекательно для транзитных полетов, в том числе для авиакомпаний, которые стараются облететь неспокойные точки на карте.
"Казахстан очень привлекателен для транзитов. Количество транзитных полетов с 2021 года увеличилось более чем в два раза. Над нашей страной проходят основные транзитные пути между Европой и Азией", – сказал спикер.

Кроме того, вице-министр транспорта РК заявил, что Казахстан активно работает над созданием собственного производства авиатоплива. Тем более, заметил спикер, Казахстан является страной-производителем топлива с идеальными условиями для этого.

Региональном семинаре , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 12:14

Фото: Zakon.kz

Для того, чтобы была возможность совершать дальнейшие перелеты в страны Евросоюза, авиакомпаниям Казахстана необходимо перейти на чистое авиатопливо, отметил он.

"Европейский союз утверждает, что в течение нескольких лет обязательным условием для совершения перевозок необходимо применение экологически чистого авиационного топлива. С 2028 года необходимо придерживаться определенной доли экологического чистого авиационного топлива (SAF), которыми должны заправляться наши лайнеры при перевозках пассажиров. Подготовкой его производства сейчас занимается "КазМунайГаз-Аэро". Мы будет переходить на стандарт А1JR1". Талгат Ластаев

Впервые в Центральной Азии проходит важное события для авиации Казахстана – неделя ИКАО (Международная организация гражданской авиации). Региональный семинар "Green Airports" аэропорты" проводится в Алматы под эгидой Международной организации гражданской авиации ICAO, ACI Europe и при поддержке авиационных властей Казахстана.

Мероприятие призвано снизить выбросы СО² для достижения его нулевого уровня выбросов. Это глобальная задача в мире, в том числе в сфере авиации.

Ранее стало известно, что казахстанцы смогут предъявлять электронные документы в аэропортах и на вокзалах.

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