Какие авиакомпании продолжают полеты на Ближний Восток

Вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев 19 марта 2026 года в кулуарах Сената сообщил, что казахстанские авиакомпании временно приостановили полеты на Ближний Восток из-за нестабильной ситуации, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, возобновятся ли полеты и какова текущая ситуация с рейсами в регион.

"На сегодняшний день казахстанские авиакомпании приостановили полеты туда, исходя из ситуации. Ситуация постоянно меняется, но некоторые компании, как вы уже сказали, продолжают полеты. Когда мы говорим сейчас о FlyDubai, то буквально позавчера дубайский аэропорт закрывался, прекращал полеты. То есть все исходит из уровня риска для безопасности полетов, потому что ситуация там крайне неустойчивая. В этом плане ведется постоянная система оценки рисков, и в зависимости от того, как ситуация будет складываться, а также от комплексной оценки ситуации в регионе совместно с Министерством иностранных дел будут приниматься дальнейшие решения", – озвучил Талгат Ластаев.

Он отметил, что казахстанские авиакомпании пока приостановили полеты, тогда как некоторые зарубежные перевозчики продолжают выполнять рейсы, исходя из оценки рисков.

"Катар на сегодняшний день приостановил полеты. Соответственно, как я уже говорил, по FlyDubai – некоторые рейсы выполнялись, но в каждый конкретный момент времени все зависит от ситуации. Аэропорты приостанавливают работу, воздушное пространство закрывается, и, соответственно, полеты прекращаются. Говорить о какой-то стабильной работе пока не приходится. По Саудовской Аравии на данный момент также полеты не выполняются – наши компании их приостановили", – дополнил вице-министр.

