Впервые в Центральной Азии создана региональная организация гражданской авиации

Евразийская конференция гражданской авиации (EACAC), в которую вошли Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан провела первое заседание в Алматы с участием авиационных властей стран участниц.

EACAC позволит консолидировано выражать позицию в рамках работы с такими институтами мировой отрасли, как ИКАО, Европейская комиссия, ИАТА и другими международными организациями.

В качестве государства-наблюдателя в заседании приняли участие представители авиационных властей Монголии.

Фото: Евразийская конференция гражданской авиации

Открыл встречу вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев.

"Впервые в евразийском регионе в сфере гражданской авиации создается организация подобного уровня. EACAC позволит авиационным властям наших стран эффективно взаимодействовать, обмениваться опытом, знаниями и передовой практикой в сфере безопасности полётов, авиационной безопасности, упрощения формальностей, устойчивого развития, подготовки авиационного персонала, и, что очень важно, создаст основу для выработки решений по проблемным вопросам при подготовке к будущим вызовам", – отметил вице-министр.

Основная цель EACAC – создать платформу для сотрудничества между авиационными властями стран-членов в евразийском регионе, облегчая эффективную координацию и взаимодействие. С этой целью участниками события была подписана декларация о создании Евразийской конференции гражданской авиации. С казахстанской стороны документ заверила председатель Комитета гражданской авиации МТ РК Салтанат Томпиева.

Фото: Евразийская конференция гражданской авиации

В своем слове генеральный директор Авиационной администрации Казахстана Каталин Раду сказал:

"Евразийская конференция гражданской авиации позволит лучше координировать усилия наших стран в деле обеспечения единства мнений и сильного представительства в международном авиационном сообществе. Инициатива получила значительную поддержку как со стороны правительств, так и отрасли. Сейчас мы начинаем укреплять наше партнерство с нашими родственными – ACAO, AFCAC, ECAC, LACAC и с основными международными организациями".

Фото: Евразийская конференция гражданской авиации

В ходе мероприятия состоялась также презентация проекта по обучению Авиационной администрации Казахстана Excellence Center, а также решения по созданию единой платформы "база инспекторов ЕАСАС".

По итогам заседания генеральным секретарем ЕАСАС назначен вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев, президентом EACAC – генеральный директор Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта Республики Узбекистан Тахир Назаров.

Среди задач EACAC укрепление регионального сотрудничества и взаимной поддержки; разработка и внедрение общих политик и процедур для повышения безопасности полетов, авиационной безопасности, упрощения формальностей, устойчивого роста и развития беспилотной авиации, что будет способствовать эффективному развитию гражданской авиации и других смежных областей; координация и внедрение международных стандартов гражданской авиации и рекомендованных практик по всему региону; укрепление авиационных возможностей стран региона и повышение их присутствия на международной авиационной арене; предоставление технической помощи и участие в подготовке авиационного персонала, а также создание единого "пула" технических ресурсов в регионе.