Три комфортные школы и крупнейшую в стране теплицу построят в Туркестанской области

В рамках национального проекта "Комфортная школа", инициированного главой государства, в Келесском районе Туркестанской области начато строительство трех школ.

На сегодняшний день строительство одной школы завершено, две продолжают возводиться. В частности, в населенных пунктах Гани Муратбаев и Абай строятся учебные заведения на 600 мест, а в селе Биртилек – на 300 мест.

Фото: акимат Туркестанской области

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров в ходе рабочей поездки в Келесский район проверил ход строительства комфортной школы в селе Гани Муратбаев, расположенном в сельском округе Актобе, и дал подрядчикам конкретные поручения.

Фото: акимат Туркестанской области

Строительство учебного заведения ведется по заказу АО "Samruk-Kazyna Construction", а генеральным подрядчиком выступает ТОО "КДСМ". Школа расположена на участке площадью 2,2 га, а общая площадь здания составляет 4710 кв. м. В образовательном учреждении будет создано 50 рабочих мест.

В настоящее время строительные работы полностью завершены, ведется установка мебели, произведенной в регионе. Работы выполняет ОФ "Акниет холдинг". В ближайшее время школа будет введена в эксплуатацию.

Фото: акимат Туркестанской области

Далее глава региона посетил тепличный комплекс ТОО "ECOCULTURE-EURASIA", расположенный в селе Жанадауир. Первая очередь проекта будет реализована уже в этом году. Теплица занимает территорию в 51 гектар. Проект был инициирован частным инвестором из России в 2023 году. Его стоимость составляет 42 млрд тенге.

Фото: акимат Туркестанской области

Комплекс строится с применением новейших российских технологий, а большая часть продукции будет экспортироваться в Российскую Федерацию. В перспективе тепличный комплекс займет 500 га, а его реализация будет проходить в шесть этапов.