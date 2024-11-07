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Сколько судьей наказали в Казахстане за грубые нарушения

Сколько судьей наказали в Казахстане за грубые нарушения, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 11:03 Фото: Zakon.kz
Судья верховного суда Нурия Сисенова 7 ноября 2024 года на пленарном заседании палаты озвучила статистику. Она рассказала, сколько судей привлекли за некачественное выполнение своей работы, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее данным, за 9 месяцев 2024 года за грубое нарушение законности при рассмотрении конкретного судебного дела был привлечен 21 судья.

"За аналогичный период прошлого года было привлечено всего 9 судьей. Почти в 2,5 раза за 9 месяцев этот показатель увеличился. С 1 октября будет работать новый механизм и будем анализировать. Вот такие обстоятельства на сегодняшний день, к сожалению", – озвучила Сисенова. 

Ранее сообщалось, что 8 октября 2024 года акимов и замакимов массово наказали в Акмолинской области. 

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