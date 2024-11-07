Буран в Астане: какие рейсы задерживаются в аэропорту

В Астане 7 ноября бушует непогода, в связи с чем произошла задержка нескольких рейсов, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы воздушной гавани, на сегодняшний день в международном аэропорту Астаны из запланированных 80 рейсов на вылет задерживаются шесть, а из 82 рейсов на прилет – шесть.

На данный момент наблюдаются задержки вылета по следующим рейсам:

FZ1304 Астана – Дубай;

TK357 Астана – Стамбул;

IQ353 Астана – Атырау;

IQ437 Астана – Петропавловск;

KC7365 Астана – Орал;

DV479 Астана – Санья.

Из них четыре рейса задерживается из-за метеоусловий в Астане.

На прилет также зафиксированы задержки по следующим рейсам:

KC621 Алматы – Астана;

KC7316 Кызылорда – Астана;

DV742 Актау – Астана;

IQ354 Алматы – Астана;

KC7366 Орал – Астана;

IQ353 Алматы – Астана.

Пассажиры могут получить информацию о статусе рейсов и возможных изменений в расписании у авиакомпании, а также на официальном сайте Международного аэропорта Астаны или по круглосуточному колл-центру 8 (7172) 702-999.

Ранее стало известно, что в Астане из-за погоды занятия для школьников перевели в офлайн-формат.