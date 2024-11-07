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Буран в Астане: какие рейсы задерживаются в аэропорту

Аэропорт Астаны, аэропорт в Астане, Международный аэропорт имени Нурсултана Назарбаева, международный аэропорт Астаны, международный аэропорт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 14:23 Фото: Zakon.kz
В Астане 7 ноября бушует непогода, в связи с чем произошла задержка нескольких рейсов, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы воздушной гавани, на сегодняшний день в международном аэропорту Астаны из запланированных 80 рейсов на вылет задерживаются шесть, а из 82 рейсов на прилет – шесть.

На данный момент наблюдаются задержки вылета по следующим рейсам:

  • FZ1304 Астана – Дубай;
  • TK357 Астана – Стамбул;
  • IQ353 Астана – Атырау;
  • IQ437 Астана – Петропавловск;
  • KC7365 Астана – Орал;
  • DV479 Астана – Санья.

Из них четыре рейса задерживается из-за метеоусловий в Астане.

На прилет также зафиксированы задержки по следующим рейсам:

  • KC621 Алматы – Астана;
  • KC7316 Кызылорда – Астана;
  • DV742 Актау – Астана;
  • IQ354 Алматы – Астана;
  • KC7366 Орал – Астана;
  • IQ353 Алматы – Астана.

Пассажиры могут получить информацию о статусе рейсов и возможных изменений в расписании у авиакомпании, а также на официальном сайте Международного аэропорта Астаны или по круглосуточному колл-центру 8 (7172) 702-999.

Ранее стало известно, что в Астане из-за погоды занятия для школьников перевели в офлайн-формат.

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