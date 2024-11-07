Буран в Астане: какие рейсы задерживаются в аэропорту
Фото: Zakon.kz
В Астане 7 ноября бушует непогода, в связи с чем произошла задержка нескольких рейсов, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы воздушной гавани, на сегодняшний день в международном аэропорту Астаны из запланированных 80 рейсов на вылет задерживаются шесть, а из 82 рейсов на прилет – шесть.
На данный момент наблюдаются задержки вылета по следующим рейсам:
- FZ1304 Астана – Дубай;
- TK357 Астана – Стамбул;
- IQ353 Астана – Атырау;
- IQ437 Астана – Петропавловск;
- KC7365 Астана – Орал;
- DV479 Астана – Санья.
Из них четыре рейса задерживается из-за метеоусловий в Астане.
На прилет также зафиксированы задержки по следующим рейсам:
- KC621 Алматы – Астана;
- KC7316 Кызылорда – Астана;
- DV742 Актау – Астана;
- IQ354 Алматы – Астана;
- KC7366 Орал – Астана;
- IQ353 Алматы – Астана.
Пассажиры могут получить информацию о статусе рейсов и возможных изменений в расписании у авиакомпании, а также на официальном сайте Международного аэропорта Астаны или по круглосуточному колл-центру 8 (7172) 702-999.
Ранее стало известно, что в Астане из-за погоды занятия для школьников перевели в офлайн-формат.
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