Искусственный интеллект повеселил казахстанцев образом Трампа у юрты с домброй
Фото: скриншот видео
В социальной сети распространяется ролик, на котором вновь избранный в США президент Дональд Трамп играет на домбре у юрты и в степи на коне, сообщает Zakon.kz.
Видео сгенерировал искусственный интеллект, представляя американца жителем Казахстана.
Отметим, что горы, за спиной Трампа в ролике, очень похожи на Алматинские.
"Настоящий казах не казах, настоящий казах Трамп", – подписал пост автор.
Шутка пользователям Сети понравилась:
– Я знала, что он казах!
– Родился казахский американец!
– Произведение просто чудесное!
Ранее нейросеть изобразила, как выглядела Мона Лиза, когда не позировала для Леонардо да Винчи. Кроме того, ИИ показал Джоконду, которая вырвалась за пределы Лувра и отправилась посмотреть на мир, заодно примерив новые наряды.
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