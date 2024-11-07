Искусственный интеллект повеселил казахстанцев образом Трампа у юрты с домброй

В социальной сети распространяется ролик, на котором вновь избранный в США президент Дональд Трамп играет на домбре у юрты и в степи на коне, сообщает Zakon.kz.

Видео сгенерировал искусственный интеллект, представляя американца жителем Казахстана.

Отметим, что горы, за спиной Трампа в ролике, очень похожи на Алматинские.

"Настоящий казах не казах, настоящий казах Трамп", – подписал пост автор.

Шутка пользователям Сети понравилась:

– Я знала, что он казах! – Родился казахский американец! – Произведение просто чудесное!

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