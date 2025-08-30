В Белом доме прокомментировали сообщения о смерти Трампа

30 августа на западных платформах социальных сетей активно начали распространяться слухи о возможной смерти президента США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Economic Times, поводом для таких разговоров стали слова вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что он готов взять на себя обязанности главы государства в случае, если с 79-летним американским лидером что-то случится.

Однако президент Соединенных штатов Дональд Трамп жив и проблем со здоровьем у него нет. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника из Белого дома.

"С Трампом все в порядке. Сегодня утром мы собираемся на игру в гольф", – сказал собеседник издания.

Ранее Трамп взбудоражил демократов, решив сократить помощь развивающимся странам.