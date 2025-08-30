#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
538.54
628.31
6.7
Мир

В Белом доме прокомментировали сообщения о смерти Трампа

Президент США, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 20:59 Фото: whitehouse
30 августа на западных платформах социальных сетей активно начали распространяться слухи о возможной смерти президента США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Economic Times, поводом для таких разговоров стали слова вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что он готов взять на себя обязанности главы государства в случае, если с 79-летним американским лидером что-то случится.

Однако президент Соединенных штатов Дональд Трамп жив и проблем со здоровьем у него нет. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника из Белого дома.

"С Трампом все в порядке. Сегодня утром мы собираемся на игру в гольф", – сказал собеседник издания.

Ранее Трамп взбудоражил демократов, решив сократить помощь развивающимся странам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
В Афганистане начали охоту на косметологов
Мир
19:15, Сегодня
В Афганистане начали охоту на косметологов
Смертность и ампутация конечностей: поедание устриц стоило жизни нескольких человек в США
Мир
18:35, Сегодня
Смертность и ампутация конечностей: поедание устриц стоило жизни нескольких человек в США
Есть погибшие: во Франции автомобиль въехал в толпу людей
Мир
18:16, Сегодня
Есть погибшие: во Франции автомобиль въехал в толпу людей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: