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Казахстанский школьник придумал, как сократить зависимость от угля, дров и электричества

Казахстанский школьник придумал, как сократить зависимость от угля, дров и электричества, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 17:07 Фото: freepik
Устройство для эффективного использования солнечной энергии разработал школьник из Абайской области. Об этом 4 ноября 2024 года рассказали в Министерстве просвещения РК, сообщает Zakon.kz.

Инновационный проект представил девятиклассник Женис Божаев. Его изобретение поможет использовать солнечную энергию для бытовых целей.

Как рассказал школьник, он стремится сократить зависимость от угля, дров и электричества, а также снизить негативное воздействие на окружающую среду. Для этого он создал чертеж солнечного коллектора, подобрал необходимые детали и начал сборку установки.

Казахстанский школьник придумал, как сократить зависимость от угля, дров и электричества, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 17:07

Фото: Telegram/oqu_agartu

"При сборке коллектора использовал деревянный каркас и теплоизоляцию из пеноплекса, создав герметичность с помощью двойного стеклопакета. В качестве теплоаккумулятора использовал специальную емкость, проверив ее эффективность в испытаниях. Экспериментальная установка размером 0,33 кв. м продемонстрировала способность нагревать воду до 30°C и накопить 2 142 тыс. Дж энергии за день. Реализуя этот проект, мы можем внести вклад в улучшение экологии нашего региона", – рассказал Женис.

По его словам, солнечный коллектор также можно использовать для обогрева сельскохозяйственных и жилых помещений, а также обеспечения горячей водой. Учитывая, что для сельского хозяйства требуется вода температурой 30-90°C, юный физик подчеркивает важность такой системы для своего региона.

"Устройство уже прошло проверку. По расчетам школьника, солнечный коллектор способен полностью обеспечить дом теплом и горячей водой. Установка такого оборудования на крыше дома позволяет эффективно использовать пространство".Пресс-служба Минпросвещения РК

10 октября 2024 года стало известно, что казахстанский школьник создал уникальную кепку.

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