Почти вдвое увеличилось количество сданного жилья в Жамбылской области

Количество новых квартир увеличилось в два раза (в 2023 году очередникам предоставлены 864 квартиры), а объем выделенных средств – в три раза (с 7,8 млрд тенге в 2023 году до 23,2 млрд тенге в текущем). Об этом сообщили в управлении строительства Жамбылской области.

Сданное жилье большей частью расположено в Таразе. За последние тридцать лет в областном центре построили четыре крупных микрорайона, сейчас возводят еще два. До конца 2024 года сдадут в эксплуатацию 50 многоквартирных домов.

Растет Тараз, растет и численность населения, поскольку дачные массивы вокруг него тоже стали частью города. Все это увеличивает спрос на жилье.

За годы независимости территория Тараза значительно приросла, и в нем появилось четыре новых микрорайона. Один из них – по сути город в городе – Улы дала, один из самых больших в Казахстане. Там запланировано возвести 150 многоквартирных домов, и этот процесс сейчас находится на стадии завершения. За последнее десятилетие темпы строительства жилья выросли в 10 раз.

Как сообщил аким Тараза Бакытжан Орынбеков, на эти цели акиматом выделено 22 млрд тенге.

Кроме того, акимат приобретает квартиры на вторичном рынке у предпринимателей. На эти цели в текущем году выделено 9,9 млрд тенге. Запланировано приобретение 669 квартир. Глава города рассказал и о расширении границ Тараза. Площадь областного центра – 18 тыс. гектаров.

По новому генеральному плану территория города вырастет в несколько раз. К Таразу присоединят еще 14 населенных пунктов. До конца года областной центр планируют разделить на два административных района. Появилась потребность и в дополнительной дорожной инфраструктуре. В частности, по проспекту Абая намечено построить два новых автомобильных моста. Проекты находятся на рассмотрении республиканской бюджетной комиссии. Если их одобрят, то масштабную стройку начнут в следующем году.

Что до масштабов региона, то, по информации управления строительства акимата Жамбылской области, по итогам 10 месяцев текущего года объем строительных работ увеличился на 17,8 процента. Перевыполнение плана составило 110,2 процента.

По данным управления, за десять месяцев 2024 года введены в эксплуатацию 577,1 тыс. квадратных метров жилья при запланированных на год 750 тыс. квадратных метров.

В настоящее время в регионе ведется строительство 56 многоэтажных домов на 2909 квартир. Также в 14-м микрорайоне областного центра начато строительство 22 кредитных жилых домов на 800 квартир для граждан из социально уязвимых категорий. Кроме того, до конца года будут введены в эксплуатацию 54 жилых дома на 2749 квартир.

Для социально уязвимых слоев населения планируется приобрести 354 квартиры, которые будут предоставлены без права выкупа. Кроме того, за счет АО "Самрук-Қазына" планируется приобрести 1221 арендную квартиру с правом выкупа. В результате, в текущем году арендное жилье получат 1575 граждан из социально уязвимых категорий населения.

На реализацию 82 проектов по строительству объектов инженерной инфраструктуры выделены 13,7 млрд тенге.

Как видим, выполнение государственных программ в сфере строительства в нашей области осуществляется в соответствии с намеченными планами.