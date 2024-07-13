Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Более 250 семей в Жамбылской области получили новое жилье

Жамбылская область, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 19:48 Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
В Жамбылской области более 250 семей стали хозяевами новых квартир, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба акимата Жамбылской области, в Таласском и Кордайском районах Жамбылской области введены в эксплуатацию жилые дома. Ключи от квартир получили 252 семьи.

Жамбылская область, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 19:48

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В городе Каратау отремонтированы два многоэтажных жилых дома. В результате 192 претендента, стоявших в очереди, стали счастливыми обладателями нового жилья. В начале года был сдан 80-квартирный жилой дом. Акиматом Таласского района планируется поэтапное решение жилищных вопросов 1487 очередников.

Жамбылская область, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 19:48

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Также в Кордайском районе ключи от квартир получили 60 граждан. В их числе социально уязвимые граждане и очередники.

Напомним, в Жамбылской области в этом году ведется строительство 56 жилых домов на 2909 квартир. По итогам года планируется ввести в эксплуатацию 54 дома.

Жамбылская область, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 19:48

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Кроме того, для социально уязвимых слоев населения планируется приобретение 345 квартир из коммунального жилищного фонда и 1221 квартира за счет АО "Фонд национального благосостояния" Самрук-Казына". Помимо этого, за счет частных инвестиций ведется строительство 14 жилых домов на 1105 квартир.

Жамбылская область, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 19:48

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В целом в этом году планируется увеличить уровень обеспечения очередников жильем на 227,1 процента (в 2023 году – 100,2 процента). Предусмотрено 2173 квадратных метра арендного жилья (в 2023 году – 1122 квадратных метра), социального кредитного жилья – 2151 квадратный метр (в 2023 году – 782 квадратных метра).

Читайте также

Часовой пояс
Осенью будет проще: мажилисмен прокомментировал инициативу о введении единого часового пояса в Казахстане
Субботник
Работники Группы компаний "КазМунайГаз" приняли участие в субботнике
экспорт молока
Казахстан стал главным импортером готовой мясной и молочной продукции из России
Алия Абди
Жамбылская область 2024 год Ремонт Строительство Хорошие новости
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
Лишение лицензии банка в Казахстане: озвучен размер возмещения
Экс-вице-министра по ЧС будут судить за привлечение солдат на стройку дома
Военнослужащие строили частный дом – под суд попал бывший замминистра по ЧС
Алматы, плохая погода, тучи, вид на город Алматы
Грязевой поток, шквал и жара: в Алматы и 16 областях объявлено штормовое предупреждение
Стало известно, кто живет в замке Галкина и Пугачёвой
Стало известно, кто живет в замке Галкина и Пугачёвой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: