Полиция Алматы нагрянула в ночные клубы, бары и кафе

В минувшие выходные в Алматы сотрудники департамента полиции города провели масштабную операцию. Цель – выявление фактов употребления кальянов и других табачных изделий в общественных местах, а также недопущение нахождения несовершеннолетних в увеселительных заведениях, сообщает Zakon.kz.

В результате к административной ответственности привлечены 197 человек. В 26 увеселительных заведениях изъято более 200 кальянных аппаратов.

"Вместе с тем выявлено 7 несовершеннолетних, находившихся в кафе, барах и компьютерных клубах без сопровождения взрослых. Их родители и администрации увеселительных заведений привлечены к ответственности", – сообщил заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП Алматы Айтан Елеусизов.

Кроме того, в ходе локального рейда в трех барах выявлены иностранцы, которые нарушили миграционное законодательство нашей страны и незаконно занимались трудовой деятельностью.

28 февраля 2025 года в одном из районов Алматы сотрудники прокуратуры и полиции провели масштабный рейд с применением собак. Почему, можете узнать по ссылке.