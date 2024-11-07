В Алматы очередной объект попал под снос

В Алматы под снос по решению суда попал очередной объект. Об этом 7 ноября 2024 года проинформировали в акимате южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Управлении градостроительного контроля Алматы, двухэтажное здание по ул. Курильской, д. 11, возведено незаконно .

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве также рассказали, что ранее в отношении собственника нежилого помещения ИП "Danil" в рамках внеплановой проверки приняты административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений.

"Ввиду неисполнения требований предписания управлением подан иск в специализированный межрайонный экономический суд на снос объекта. 14 мая 2024 года исковые требования управления удовлетворены", – говорится в распространенном в четверг сообщении.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В управлении уточнили, что снос объекта начат сегодня, 7 ноября, с участием судебных исполнителей.

1 ноября 2024 года в Алматы начался снос жилого комплекса, расположенного в мкр. Ерменсай, пер. 7, уч. 8. ЖК был признан незаконным по решению суда. В ходе внеплановой проверки объекта было установлено, что ТОО "MGM Development" начато строительство данного жилого комплекса за отсутствием АПЗ, согласования эскизного проекта, уведомления о начале строительно-монтажных работ, госэкспертизы, авторского и технического надзоров.