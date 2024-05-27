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В Алматы сносят очередной крупный объект

В Алматы сносят очередной крупный объект, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 09:10 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы под снос попало крупное капитальное строение в мкр. Кайрат (ул. Даулеткерей, д. 61). Как оказалось, собственник возводил объект без разрешительных документов, сообщает Zakon.kz.

Процедура началась после внеплановой проверки Управления градостроительного контроля города. Об этом говорится в сообщении ведомства за 27 мая.

В отношении собственника были приняты административные меры по ст. 316 ч. 1 с выдачей предписания на приостановление строительно-монтажных работ и приведение участка в первоначальное состояние.

Но собственник предписание не исполнил, в связи с чем материалы были направлены в суд на снос.

В Алматы сносят очередной крупный объект, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 09:10

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"27 марта 2024 года решением Турксибского районного суда иск управления удовлетворен".Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы

Примечательно, что демонтаж собственник произвел добровольно.

Это не первая новость про снос объектов в городе. 22 мая 2024 года стартовал демонтаж третьего этажа в жилом комплексе Pine Hill в мкр. Ерменсай (переулок 7, участок 8/1).

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