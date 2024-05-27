В Алматы сносят очередной крупный объект
Процедура началась после внеплановой проверки Управления градостроительного контроля города. Об этом говорится в сообщении ведомства за 27 мая.
В отношении собственника были приняты административные меры по ст. 316 ч. 1 с выдачей предписания на приостановление строительно-монтажных работ и приведение участка в первоначальное состояние.
Но собственник предписание не исполнил, в связи с чем материалы были направлены в суд на снос.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
"27 марта 2024 года решением Турксибского районного суда иск управления удовлетворен".Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы
Примечательно, что демонтаж собственник произвел добровольно.
Это не первая новость про снос объектов в городе. 22 мая 2024 года стартовал демонтаж третьего этажа в жилом комплексе Pine Hill в мкр. Ерменсай (переулок 7, участок 8/1).