Токаев назвал ценности, которые приобретают все большее значение в разобщенном мире
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 ноября провел беседу с Верховным имамом университета "Аль-Азхар" Ахмедом ат-Тайебом, сообщает Zakon.kz.
Глава государства отметил, что в Казахстане с большим уважением относятся к признанному авторитету университета "Аль-Азхар", который является маяком знаний, миролюбия и духовного наставления для мусульманской уммы.
"Президент выразил признательность Верховному имаму за вклад в укрепление толерантности и межконфессионального диалога, а также за проповедь подлинных принципов ислама. По словам главы государства, эти ценности приобретают все большее значение в современном поляризованном и разобщенном мире", – говорится в сообщении.
Касым-Жомарт Токаев пригласил шейха Ахмеда ат-Тайеба принять участие в VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в Астане в следующем году.
В ходе беседы также были обсуждены возможности расширения сотрудничества в области теологического образования и научных исследований.
Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев 12 ноября принял президента совета ИКАО Сальваторе Шаккитано.
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