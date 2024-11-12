Токаев назвал ценности, которые приобретают все большее значение в разобщенном мире

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 ноября провел беседу с Верховным имамом университета "Аль-Азхар" Ахмедом ат-Тайебом, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что в Казахстане с большим уважением относятся к признанному авторитету университета "Аль-Азхар", который является маяком знаний, миролюбия и духовного наставления для мусульманской уммы.

"Президент выразил признательность Верховному имаму за вклад в укрепление толерантности и межконфессионального диалога, а также за проповедь подлинных принципов ислама. По словам главы государства, эти ценности приобретают все большее значение в современном поляризованном и разобщенном мире", – говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев пригласил шейха Ахмеда ат-Тайеба принять участие в VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в Астане в следующем году.

В ходе беседы также были обсуждены возможности расширения сотрудничества в области теологического образования и научных исследований.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев 12 ноября принял президента совета ИКАО Сальваторе Шаккитано.

