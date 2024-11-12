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Глава ИКАО поздравил Казахстан с впечатляющими успехами в области гражданской авиации

Глава ИКАО поздравил Казахстан с впечатляющими успехами в области гражданской авиации, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 20:02 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев 12 ноября принял президента совета ИКАО Сальваторе Шаккитано, сообщает Zakon.kz.

На встрече с главой Международной организации гражданской авиации (ИКАО) были рассмотрены перспективы развития авиационной отрасли.

"Глава государства отметил, что за 30 лет плодотворного сотрудничества с ИКАО уровень соответствия Казахстана стандартам организации достиг 82%, что сопоставимо с уровнем ведущих европейских государств", – говорится в сообщении Акорды.

Как считает Касым-Жомарт Токаев, реализация последовательных мер по модернизации аэропортов, увеличению парка воздушных судов и введению режима "открытого неба" позволила значительно расширить географию полетов и увеличить количество международных рейсов.

Сальваторе Шаккитано поздравил Казахстан с впечатляющими успехами в области гражданской авиации и заявил о готовности поддерживать дальнейшее укрепление сотрудничества в целях обеспечения безопасности и регулярности воздушных перевозок.

Он также выразил благодарность за открытие постоянного представительства Казахстана при организации и заявил о своих планах посетить Астану в следующем году.

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев 12 ноября принял президента Исламского банка развития Мухаммада Сулеймана Аль-Джассера. 

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