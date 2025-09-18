#АЭС в Казахстане
Политика

Токаев встретился с заместителем верховного имама университета "Аль-Азхар"

Касым-Жомарт Токаев, Мухаммед Абдульрахман Аль-Дуайни, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 17:38 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с заместителем верховного имама университета "Аль-Азхар" Мухаммедом Абдульрахманом Аль-Дуайни. Об этом 18 сентября 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

В ходе беседы президент выразил благодарность гостю за участие в VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане.

Глава государства отметил, что идеи университета "Аль-Азхар" полностью соответствуют миролюбивой политике Казахстана, а его инициативы способствуют укреплению единства человеческой цивилизации. Форум является отражением последовательной политики нашей страны по развитию межрелигиозного согласия и важной площадкой, на которой принимаются практические решения.

В свою очередь Мухаммед Абдульрахман Аль-Дуайни высоко оценил вклад форума в продвижение мира и передал Касым-Жомарту Токаеву приветствие верховного имама университета "Аль-Азхар" шейха Ахмеда ат-Тайеба.

Фото: akorda.kz

Ранее Касым-Жомарт Токаев выступил на закрытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и подвел итоги.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
