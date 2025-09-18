Токаев встретился с заместителем верховного имама университета "Аль-Азхар"
В ходе беседы президент выразил благодарность гостю за участие в VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане.
Глава государства отметил, что идеи университета "Аль-Азхар" полностью соответствуют миролюбивой политике Казахстана, а его инициативы способствуют укреплению единства человеческой цивилизации. Форум является отражением последовательной политики нашей страны по развитию межрелигиозного согласия и важной площадкой, на которой принимаются практические решения.
В свою очередь Мухаммед Абдульрахман Аль-Дуайни высоко оценил вклад форума в продвижение мира и передал Касым-Жомарту Токаеву приветствие верховного имама университета "Аль-Азхар" шейха Ахмеда ат-Тайеба.
Фото: akorda.kz
