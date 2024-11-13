В двух городах Казахстана выявили крупные суммы фальшивых долларов

В Агентстве по финансовому мониторингу 13 ноября 2024 года cообщили об участившихся случаях сбыта фальшивой иностранной валюты, сообщает Zakon.kz.

В Алматы установили группу лиц, которая занималась сбытом поддельных 100 долларовых купюр.

"В ходе обыска по месту жительства одного из участников преступления обнаружены поддельные доллары в количестве 149 штук (14 900 долларов США). Злоумышленники задержаны. В отношении их судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", – рассказали в АФМ.

Кроме того, в Западно-Казахстанской области совместно с полицией выявлен факт сбыта поддельной валюты. Группа лиц подозревается в сбыте фальшивых 25 000 долларов США и 10 000 евро в одном из лотерейных клубов Уральска.

На эти деньги подозреваемые пополнили счета для осуществления ставок.

В отношении сбытчика с санкции суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"С начала года на территории Казахстана из оборота изъято 1 060 фальшивых банкнот, из них в национальной валюте 141 штука на сумму 647 000 тенге, 905 купюр на 90 400 долларов США, четыре купюры на 2 000 евро, 10 купюр на сумму 1 000 юаней. Общая сумма изъятых фальшивых банкнот составляет более 43 млн тенге", – отметили в ведомстве.

В целом, в текущем году за изготовление и сбыт фальшивых купюр осуждены восемь лиц. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 6 лет.

"Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в орбите уголовного преследования, не разменивайте купюры незнакомым лицам и не покупайте валюту у "менял", даже если они предлагают обмен по более выгодному курсу. В случае обнаружения фальшивой банкноты не пытайтесь ее сбыть. Незамедлительно обратитесь в АФМ или территориальные департаменты", – обратились в АФМ.

О том, как распознать фальшивые банкноты, можно прочитать здесь.