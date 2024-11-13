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Юниорская сборная Казахстана по теннису обыграла четырехкратных чемпионов мира в Анталье

теннис, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 21:29 Фото: ktf.kz
В Анталье завершилась групповая стадия Juniors Davis Cup. В заключительной игре группы "В" казахстанцы одержали волевую победу над командой Франции, четырехкратной победительницей юниорского "Кубка Дэвиса" (1992, 1993, 1996, 2005 гг.), сообщает Zakon.kz.

По сравнению с прошлыми матчами капитан сборной Казахстана Сергей Квак сделал рокировку, выпустив на первую игру Даниэля Тазабекова. В равной встрече Даниэль уступил своему тезке Даниэлю Жаду с одинаковым счетом 4:6, 4:6.

Следующими на корт вышли две первые ракетки своих команд: Зангар Нурланулы и Муаз Куаме, который в мировом юниорском рейтинге занимает 52-ю строчку. Игра, как и ожидали многие любители тенниса, получилась зрелищной. Первый сет остался за французом – 6:2, а в последующих двух партиях на корте полностью доминировал Зангар, обыграв оппонента со счетом 6:3, 6:1.

теннис, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 21:29

Фото: ktf.kz

В решающей третьей парной игре поединка Дамир Жалгасбай и Даниэль Тазабеков менее чем за час разгромили Даниэля Жада/Фердинан Ливе Новкиришка со счетом 6:0, 6:2.

Таким образом, сборная Казахстана вышла в четвертьфинал юниорского чемпионата мира с первого места в группе, одержав в трех матчах три победы. Позже жребий определит – с кем казахстанской команде теперь предстоит сыграть: это будет или Япония, или Китайский Тайбэй. Матч пройдет завтра 14 ноября.

Спонсоры юниорской сборной Казахстана – Акционерное общество "Фонд Национального Благосостояния "Самрук-Казына" и Фонд поддержки спорта Sport Qory.

Партнерский материал.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана досрочно вышла в четвертьфинал юниорского чемпионата мира.

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