Сборная Казахстана досрочно вышла в четвертьфинал юниорского чемпионата мира

В Анталье на открытых грунтовых кортах Megasaray Tennis Academy определились первые участники плей-офф Juniors Davis Cup, сообщает Zakon.kz.

Во второй день групповой стадии подопечные Сергея Квака победили сборную Гонконга. С ней казахстанцы встречались в мае в Шымкенте – в полуфинале азиатского отбора. Тогда была одержана победа со счетом 2:1.

Второй игровой день открывал Дамир Жалгасбай (№198 ITF Juniors), которому оппонировал Николас Чэн (№298 ITF Juniors). Первый сет Дамир уверенно взял – 6:2. Вторая партия осталась за представителем Гонконга – 6:4. В решающем сете Дамир выиграл у Николаса – 6:3. Таким образом, он взял реванш за поражение в майском отборе от Чэна и ему на это потребовалось почти три часа.

В следующем матче Зангар Нурланулы (№77 ITF Juniors) обыграл Джека Чэна (#205 ITF Juniors). В этой игре борьба была только в первом сете, где победа досталась Зангару – 6:3. Во второй партии казахстанец разгромил соперника, повесив ему "баранку" – 6:0.

Нашим игрокам осталось провести парную игру, которая уже ничего не изменит, так казахстанская команда впервые в своей истории уже обеспечила себе досрочное место в плей-офф Juniors Davis Cup.

Завтра, 13 ноября, сборная Казахстана сыграет против Франции. Обе команды уже обеспечили себе место в 1/4 финала чемпионата мира.

Ранее в стартовый день плей-офф Juniors Davis Cup казахстанские юниоры разгромили команду ЮАР со счетом 3:0.