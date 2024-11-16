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Юниорская сборная Казахстана вошла в топ-5 сильнейших команд мира

теннисисты Фото: ktf.kz
Казахстанская команда впервые в своей истории завершила Juniors Davis Cup в топ-5 сильнейших команд мира, сообщает Zakon.kz.

Подопечные Сергея Квака на групповой стадии уже обыгрывали французов со счетом 2:1, и судьба вновь свела нашу команду с четырехкратными чемпионами мира в матче за пятое место.

Дамир Жалгасбай в первой игре обыграл Фердинана Ливе Новкиришка – 6:3, 6:4. Следом на корт вышли Зангар Нурланулы и Муаз Куаме, где победа осталась на стороне фрацуза – 1:6, 2:6. В решающей парной игре Дамир Жалгасбай/Даниэль Тазабеков в непростой игре "дожали" Муаза Куаме/Даниэля Жаду со счетом 6:3, 1:6, 10:5.

Отметим, что в прошлом году казахстанская сборная впервые в своей истории пробилась в финальную стадию юниорского "Кубка Дэвиса". Тогда команда заняла 10-е место. Таким образом, сделан большой двукратный шаг вперед и намного улучшен итоговый показатель.

Ранее Елена Рыбакина принесла Казахстану вторую победу в серии плей-офф Кубка Билли Джин Кинг с Республикой Корея.

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