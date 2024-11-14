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В Алматы задержали замначальника областной колонии

Доллары, деньги, конверт, коррупция, взятка , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 08:45 Фото: pexels
В Алматы по подозрению во взяточничестве задержали заместителя начальника колонии Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом 14 ноября рассказали в Прокуратуре Алматинской области. 

"13 ноября Управлением досудебного расследования прокуратуры совместно с Департаментом КНБ по Алматинской области в городе Алматы задержан заместитель Учреждения №14 ДУИС по Алматинской области", – говорится в сообщении.

Его подозревают в получении взяток неоднократно. В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК разглашению не подлежит. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Уральске при получении взятки задержали председателя городского суда.

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