Полицейского начальника задержали при получении взятки в 2 млн тенге
Фото: Zakon.kz
В Кызылординской области задержали высокопоставленного полицейского по подозрению во взяточничестве, сообщает Zakon.kz.
Согласно появившейся в соцсетях информации, главу Управления по борьбе с организованной преступностью ДП региона задержали при получении взятки в размере 2 млн тенге за увод арестованного от уголовной ответственности.
В пресс-службе ДП Кызылординской области факт подтвердили.
"Департаментом Комитета нацбезопасности совместно с Управлением собственной безопасности Департамента полиции в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий задержан сотрудник ДП по факту совершения противоправных действий. Он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", – сказано в сообщении.
В полиции также отметили, что ДП Кызылординской области на системной основе проводятся мероприятия по выявлению и пресечению правонарушений среди сотрудников полиции.
14 ноября стало известно о том, что в Алматы по подозрению во взяточничестве задержали заместителя начальника колонии Алматинской области.
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