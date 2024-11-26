Полицейского начальника задержали при получении взятки в 2 млн тенге

В Кызылординской области задержали высокопоставленного полицейского по подозрению во взяточничестве, сообщает Zakon.kz.

Согласно появившейся в соцсетях информации, главу Управления по борьбе с организованной преступностью ДП региона задержали при получении взятки в размере 2 млн тенге за увод арестованного от уголовной ответственности.

В пресс-службе ДП Кызылординской области факт подтвердили.

"Департаментом Комитета нацбезопасности совместно с Управлением собственной безопасности Департамента полиции в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий задержан сотрудник ДП по факту совершения противоправных действий. Он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", – сказано в сообщении.

В полиции также отметили, что ДП Кызылординской области на системной основе проводятся мероприятия по выявлению и пресечению правонарушений среди сотрудников полиции.

14 ноября стало известно о том, что в Алматы по подозрению во взяточничестве задержали заместителя начальника колонии Алматинской области.