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Новый Водный кодекс Казахстана: чем он отличается от действующего

Новый Водный кодекс Казахстана: чем он отличается от действующего, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 12:58 Фото: primeminister.kz
В Министерстве водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана 14 ноября 2024 года подробнее рассказали о новом Водном кодексе. Чем же он отличается от действующего и что должно улучшиться – в материале Zakon.kz.

Проект нового Водного кодекса разработан Министерством водных ресурсов и ирригации РК. Он более тщательно регулирует полномочия правительства, МВРИ, иных государственных и местных исполнительных органов, а также местных представительных органов.

"Это должно улучшить координацию в управлении водными ресурсами".Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Одним из ключевых нововведений стала Национальная информационная система водных ресурсов, которая обеспечит мониторинг и учет данных о состоянии водных объектов.

"Система позволяет контролировать использование воды и обеспечивать доступ к актуальной информации для принятия решений".Пресс-служба МВРИ РК

Кроме того, появилось требование составления Генеральных и бассейновых планов охраны и использования водных ресурсов, что позволяет учитывать особенности каждого региона.

"Выводы и рекомендации Генерального плана будут приниматься во внимание при государственном планировании. Это международный стандарт, который призван обеспечить более рациональное распределение ресурсов на уровне водохозяйственных бассейнов".Пресс-служба МВРИ РК

Также новый Водный кодекс вводит нормы охраны водных объектов, в особенности – малых водоемов, водно-болотных угодий и ледников.

"Впервые подробно описаны меры по охране малых водоемов, что важно для поддержания экосистем и биоразнообразия. Вводится понятие "экологический сток" – минимально допустимый уровень воды для поддержания экосистем водных объектов, что защищает их от высыхания и других негативных последствий".Пресс-служба МВРИ РК

Обновленный проект Водного кодекса уделяет особое внимание водоснабжению и водоотведению в населенных пунктах, а также безопасности гидротехнических сооружений, устанавливает строгие нормы использования воды для сельского хозяйства и промышленности.

"Документ значительно расширяет меры по охране водных объектов и совершенствует регулирование использования воды".Пресс-служба МВРИ РК

Как отметил директор Департамента водной политики Министерства водных ресурсов и ирригации Серикжан Бекетаев, основная цель проекта нового Водного кодекса – достижение и поддержание безопасного уровня использования воды, позволяющего обеспечить устойчивое развитие экономики, улучшить условия жизни граждан и сохранить окружающую среду.

"Документ делает акцент на адаптацию к изменению климата и введение принципов экономии воды. Впервые введен принцип комплексного использования подземных и поверхностных вод, что позволяет рассматривать водные объекты Казахстана как единую систему", – добавил он.

24 октября 2024 года стало известно, что проект Водного кодекса, разработанный Министерством водных ресурсов и ирригации РК, находится на рассмотрении в Мажилисе. Об этом отчитался министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

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Новости: Министерство водных ресурсов и ирригации Правительство РК Казахстан 2024 год Документы Водохранилища Вода
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