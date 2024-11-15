Президент поручил обеспечить доступность финансирования АПК

Касым-Жомарт Токаев 15 ноября 2024 года выступил на первом Форуме работников сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что, решая проблему хронического недофинансирования отрасли, государство в текущем году значительно увеличило расходы на агропромышленный комплекс.

"Мы отошли от сложной и непрозрачной схемы предоставления кредитов через субсидирование процентных ставок. Теперь фермеры получают льготные кредиты на весенне-полевые и уборочные работы напрямую по ставке 5%. Впервые объем такого кредитования превысил полтриллиона тенге (580 млрд тг, ранее 180 млрд тг), в последующем он будет доведен до полутора триллионов тенге", – сказал президент.

Он продолжил, что урожайность зерновых культур в этом году составила 16 центнеров с гектара, что существенно выше средних многолетних значений. С некоторых полей убрано 40 и более центнеров с гектара при достаточно высоком качестве и уровне клейковины (32%). Это стало возможным благодаря применению современных агротехнологий, использованию высококачественных семян, удобрений и пестицидов, а также обновлению сельхозтехники.

"Теперь стоит задача сохранить собранный урожай и не допустить обвала цен на него. Поручаю правительству организовать через Продкорпорацию закуп зерна у фермеров в объемах, достаточных для удержания приемлемых цен на рынке. В целях высвобождения мощностей хранения в зерносеющих регионах министерствам сельского хозяйства и транспорта следует оперативно обеспечить перемещение зерна в другие области. Здесь необходима слаженная работа акимов регионов", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, залог богатого урожая – своевременное финансирование посевных и уборочных работ. Ежегодно фермеры испытывали трудности с посевной из-за задержек по выплатам.

"Поэтому по моему поручению льготные кредиты на весенне-полевые работы будут доступны уже с декабря текущего года. В результате фермеры смогут заблаговременно закупить топливо, запчасти, другие необходимые товары и услуги. В Послании я говорил о необходимости привлечения в отрасль частных инвестиций. Нужно постепенно сокращать государственное субсидирование АПК и стимулировать льготное кредитование сельского хозяйства банками. Отечественные финансовые институты должны предоставить агропредприятиям возможность получения "длинных" и доступных денежных средств", – резюмировал глава государства.

Ранее на этой же встрече Токаев отметил, что Казахстан входит в десятку крупнейших стран – экспортеров пшеницы, а также в число лидеров по экспорту муки.