В Казахстане намерены сузить дорожные полосы движения

Министр транспорта Марат Карабаев на встрече с алматинцами рассказал о планах изменить стандарты, регламентирующие ширину полос на казахстанских дорогах, сообщает Zakon.kz.

По его словам, люди хотят, чтобы было больше велодорожек.

"Но возникает проблема: в данное время по нашим рекомендациям ширина дороги должна составлять 3,5 м. Был поднят вопрос о том, чтобы по международной практике сделать ширину 2,9 м, а остальные 0,6 м оставить для велополос, то есть изменить стандарты. Сейчас ведется работа, мы изучили опыт других государств, убедились в его эффективности, согласны с этим предложением и скоро внесем изменения в государственный стандарт", – сказал министр.

Кроме того, Карабаев рассказал, что в ведомство регулярно приходят просьбы разрешить другим машинам в определенное время ездить по выделенкам для автобусов.

"Сейчас в Алматы в пилотном режиме проверяют эту возможность. Эксперимент завершится до конца текущего года. Посмотрим на результаты и по ним примем окончательное решение. В данный момент наш ответ – нет. Почему? Сейчас регулярность движения автобусов выросла до 93-98%. Если мы по этим полосам пустим другие автомобили, интервалы движения автобусов увеличатся. А ведь многие люди сейчас пересаживаются на автобусы, курсирующие по расписанию. Поэтому пока ответ такой", – заявил министр.

Он также сообщил, что не планируется увеличивать скорость на БАКАД до 140 км/ч. По словам Карабаева, аудит Большой алматинской кольцевой показал, что чаще всего там аварии происходят из-за превышения скорости. Поэтому скоростной лимит на БАКАД останется прежним – 120 км/ч.

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