Марат Карабаев освобожден от должности министра транспорта РК, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ 8 июня 2025 года подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

"Указом главы государства Карабаев Марат Каримжанович освобожден от должности министра транспорта Республики Казахстан", – говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.

Марат Карабаев с января 2023 года занимал должность министра индустрии и инфраструктурного развития РК.

В сентябре 2023 года он возглавил Министерство транспорта – новое ведомство, созданное в Казахстане.

14 мая 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Совбеза объявил выговор Марату Карабаеву. Глава государства поручил увеличить объемы транзитных перевозок в качестве одного из необходимых шагов для получения мультипликативного эффекта, в том числе за счет внедрения в глобальные цепочки мировых поставок.