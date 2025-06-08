Марат Карабаев освобожден от должности министра транспорта
Фото: primeminister.kz
Марат Карабаев освобожден от должности министра транспорта РК, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий документ 8 июня 2025 года подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
"Указом главы государства Карабаев Марат Каримжанович освобожден от должности министра транспорта Республики Казахстан", – говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.
Марат Карабаев с января 2023 года занимал должность министра индустрии и инфраструктурного развития РК.
В сентябре 2023 года он возглавил Министерство транспорта – новое ведомство, созданное в Казахстане.
14 мая 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Совбеза объявил выговор Марату Карабаеву. Глава государства поручил увеличить объемы транзитных перевозок в качестве одного из необходимых шагов для получения мультипликативного эффекта, в том числе за счет внедрения в глобальные цепочки мировых поставок.
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