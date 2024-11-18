Когда водителей начнут штрафовать за превышение скорости на загородных трассах

Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев на брифинге 18 ноября рассказал, что будет в случае превышения скорости на дорогах международного и республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

Шынгыс Алекешев напомнил, что 3 октября в Казахстане подписаны законы, вносящие значительные изменения в Кодекс об административных правонарушениях и законодательство, регулирующее сферу дорожного движения.

По его словам, эти изменения вступают в силу в два этапа:

с 4 декабря 2024 года вступает в силу основная часть изменений;

с 4 апреля 2025 года вступят в силу дополнения, касающиеся мопедов.

"Новые нормы направлены на повышение безопасности на дорогах, снижение аварийности и обеспечение здоровья и жизни граждан. Так, вводится ответственность за превышение "средней скорости" движения на прямолинейных участках дорог международного и республиканского значения. Теперь за проезд участка дороги между двумя камерами на загородных трассах с превышением установленной скорости водитель будет привлекаться к административному штрафу. Штраф за превышение средней скорости составляет от 5 до 40 МРП – от 18 460 до 147 680 тенге, в зависимости от того, на сколько был превышен лимит скорости", – добавил он.

По словам Алекешева, штраф в 40 МРП применяется за превышение установленной скорости более чем на 60 км/ч, то есть если допустимая скорость составляет 60 км/ч, а водитель едет 120 км/час и выше.

"Согласно изменениям, лица, задержанные за управление транспортным средством в нетрезвом виде, которые не имели водительских прав, не смогут сдавать экзамены на получение водительского удостоверения в течение 7 лет. Такой же запрет будет распространяться и на тех, кто отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Это нововведение направлено на повышение ответственности водителей и уменьшение количества нарушений, связанных с управлением в состоянии алкогольного или наркотического опьянения", – пояснил официальный представитель МВД.

Внесены изменения и в плане ответственности работников дорожных организаций. Так, в случае повторных нарушений в содержании дорог и дорожных сооружений будет установлена более строгая ответственность. За подобные нарушения штрафы могут составлять от 15 до 40 МРП в зависимости от субъекта предпринимательства.

23 октября 2024 года министр транспорта Марат Карабаев, говоря о введении понятия "средняя скорость" сообщил, что эта мера необходима для обеспечения сохранности жизни наших граждан.