Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Когда водителей начнут штрафовать за превышение скорости на загородных трассах

Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса , фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 15:43 Фото: Zakon.kz
Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев на брифинге 18 ноября рассказал, что будет в случае превышения скорости на дорогах международного и республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

Шынгыс Алекешев напомнил, что 3 октября в Казахстане подписаны законы, вносящие значительные изменения в Кодекс об административных правонарушениях и законодательство, регулирующее сферу дорожного движения.

По его словам, эти изменения вступают в силу в два этапа:

  • с 4 декабря 2024 года вступает в силу основная часть изменений;
  • с 4 апреля 2025 года вступят в силу дополнения, касающиеся мопедов.
"Новые нормы направлены на повышение безопасности на дорогах, снижение аварийности и обеспечение здоровья и жизни граждан. Так, вводится ответственность за превышение "средней скорости" движения на прямолинейных участках дорог международного и республиканского значения. Теперь за проезд участка дороги между двумя камерами на загородных трассах с превышением установленной скорости водитель будет привлекаться к административному штрафу. Штраф за превышение средней скорости составляет от 5 до 40 МРП – от 18 460 до 147 680 тенге, в зависимости от того, на сколько был превышен лимит скорости", – добавил он.

По словам Алекешева, штраф в 40 МРП применяется за превышение установленной скорости более чем на 60 км/ч, то есть если допустимая скорость составляет 60 км/ч, а водитель едет 120 км/час и выше.

"Согласно изменениям, лица, задержанные за управление транспортным средством в нетрезвом виде, которые не имели водительских прав, не смогут сдавать экзамены на получение водительского удостоверения в течение 7 лет. Такой же запрет будет распространяться и на тех, кто отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Это нововведение направлено на повышение ответственности водителей и уменьшение количества нарушений, связанных с управлением в состоянии алкогольного или наркотического опьянения", – пояснил официальный представитель МВД.

Внесены изменения и в плане ответственности работников дорожных организаций. Так, в случае повторных нарушений в содержании дорог и дорожных сооружений будет установлена более строгая ответственность. За подобные нарушения штрафы могут составлять от 15 до 40 МРП в зависимости от субъекта предпринимательства.

23 октября 2024 года министр транспорта Марат Карабаев, говоря о введении понятия "средняя скорость" сообщил, что эта мера необходима для обеспечения сохранности жизни наших граждан.

Читайте также

Чем ремонтировать, легче новые купить: &quot;Алматыэлектротранс&quot; о кладбище автобусов в Алматинской области
Легче новые купить: "Алматыэлектротранс" о кладбище автобусов в Алматинской области
Алматы, мечеть, купол, Кок-Тобе, зима
17-градусное тепло и осадки: обновленный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
Убийство девушки в Атырау, водолазы, ДЧС Атырауской области, тело не найдено, что ждет подозреваемых в тяжком преступлении
Прошел месяц после убийства девушки в Атырау: что известно к этому времени
Мадина Мамырханова
Транспорт МВД РК Казахстан 2024 год Дороги Платные дороги Штрафы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Семья
В семье певицы Валерии готовятся к рождению малыша
через 250 миллионов лет Земля станет практически непригодной для жизни
Когда Земля станет непригодной для жизни
любовь, отношения
Психологи вычислили идеальную разницу в возрасте между возлюбленными
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных
Восемь человек лишились денег после розыгрыша 18-летнего жителя Астаны
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: