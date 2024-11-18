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В Казахстане впервые отмечается День органов антикоррупционной службы

В Казахстане впервые отмечается День органов антикоррупционной службы, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 19:55 Фото: Антикор РК
18 ноября 2024 года в Казахстане впервые отмечается День органов антикоррупционной службы – новая дата в перечне профессиональных праздников страны, сообщает Zakon.kz.

Сегодня в Агентстве по противодействию коррупции прошло торжественное мероприятие с участием личного состава, членов Общественного совета, ветеранов службы.

"Эта дата символизирует важное историческое событие – в этот день в 2014 году в национальное законодательство впервые было введено понятие органов антикоррупционной службы. Позже в 2019 году указом президента был создан самостоятельный правоохранительный орган – Агентство по противодействию коррупции, напрямую подотчетный президенту", – говорится в сообщении Антикора.

В ведомстве отметили, что по опыту ряда развитых стран агентство сочетает в себе эффективную превенцию, партнерство с обществом и уголовно-правовые меры.

"Сегодня сформирован профессиональный орган, способный решать поставленные главой государства задачи по бескомпромиссной и принципиальной борьбе с коррупцией. За последние годы разработан и внедрен широкий спектр инициатив – от законодательных реформ до внедрения цифровых решений, позволяющих минимизировать человеческий фактор и повысить прозрачность", – отмечается в пресс-релизе.

Также сообщается, что в рамках мероприятия лучшие сотрудники были удостоены ведомственных наград за весомый вклад в борьбу с коррупцией и укрепление законности.


"Особая признательность выражена ветеранам службы, чья многолетняя преданность делу и профессионализм стали образцовыми для молодых сотрудников. Празднование профессионального дня органов антикоррупционной службы – это признание заслуг сотрудников, которые ежедневно, не жалея сил и времени, трудятся над искоренением коррупции во благо будущего нашей страны", – заключили в Антикоре.

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