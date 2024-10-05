В Казахстане отмечают День учителя

Одним из учителей, посвятивших всю свою жизнь преподаванию, стала Айгуль Ишангалиева. Накануне праздника корреспондент Zakon.kz побеседовала с учителем и узнала, как она пришла в сферу образования и почему решила стать педагогом.

Айгуль Ишангалиева – преподаватель английского и немецкого языков. Свою будущую профессию она выбрала еще в 11 лет, когда начала изучать английский язык. Тогда учителем Айгуль была ее сестра. Именно благодаря ее методике преподавания и изучению языков она поняла, как важно делиться знаниями и вдохновлять других на обучение.

Наша героиня окончила Уральский педагогический институт имени А.С. Пушкина (ныне Западно-Казахстанский университете им. М. Утемисова). После получения диплома по приказу Министерства образования РК она осталась в качестве стажера в своем вузе. В те времена, заметив потенциал молодой выпускницы, ее приглашал на учебу Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, однако ее мама побоялась отпускать свою дочь так далеко. Поэтому в 1995 году, поступив в аспирантуру, Айгуль переехала жить в Алматы. Здесь и началась ее карьера.

В настоящее время Айгуль Максатовна работает в школе-гимназии №209 города Алматы. За 30-летний стаж работы она стала победительницей республиканского конкурса "Лучший педагог" и вошла в топ-50 лучших учителей мира . Она отмечает, что быть учителем – это не только передавать знания, но и вдохновлять учеников, помогать им расти и развиваться.

Творческий подход

Как известно, многие учителя используют свой метод преподавания. Так и Айгуль Ишангалиева применяет свой уникальный стиль: она организуют урок в виде проектной работы по группам. А вот акцент при обучении делает на разговорной речи, чтобы ученики могли перебороть свой языковой барьер и свободно выражать мысли на выбранном им языке. Такой творческий подход позволяет детям не только улучшить навыки общения, но и повысить уверенность в себе.

"Методов и технологий преподавания масса. При проектной работе мои школьники сотрудничают с учениками из разных стран мира. Для разработки проектов мы разбираем важные темы общества. По рекомендациям ЮНЕСКО детей мы воспитываем, как граждан мира. Чтобы в будущем они стремились заниматься созидательной деятельностью, использовать свои знания с пользой как для себя, так и для окружающих". Айгуль Ишангалиева

Педагог признается, что каждое взаимодействие с учениками приносит радость, а их успехи – это главная награда за труд. Зачастую после выпуска ученики пишут слова благодарности, в такие моменты женщина осознает, что быть учителем – это ее истинное призвание.

"Недавно мне написал мой ученик, которого я обучала английскому языку: "Спасибо за ваши знания. Я хожу со школьными знаниями и даже не ходил на курсы. И чувствую себя свободно. Это сейчас помогает мне в жизни и при обучении в университете". Вот такие слова благодарности учеников для меня самая большая оценка", – отмечает учитель.

Сейчас многие ученики Айгуль Максатовны работают в крупных компаниях Казахстана и за его пределами, а также занимают должности на государственной службе. К примеру, один из учеников работает в Facebook, а другой – в Google.

"В целом, трудности бывают разные, но это наши обязанности. И все качество преподавания зависит от учителя. Правда, иногда бывают проблемы у учеников, а порой и в методике преподавания. Думаешь, эта методика подойдет определенному классу, но на деле происходит иначе. Когда приходят ученики, я всегда смотрю, какое сегодня у них настроение, как они пришли в школу или на урок. А затем могу подключить творческий подход, чтобы вовлечь всех учеников в изучение предмета", – говорит Ишангалиева.

Учитель отмечает, что за годы ее работы в системе образования произошли значительные изменения. К примеру, раньше преподаватели ставили оценки, тогда как сейчас используется 10-балльная система оценивания. Однако несмотря на новые процессы, главной задачей педагога остается обучение детей и передача им знаний, и зачастую здесь все зависит от мастерства педагога.

Фото: из личного архива Айгуль аспирантуру

Вместе с тем на уроках случаются разные ситуации с учениками, поэтому не всегда удается следовать строгому плану. По словам Айгуль Ишангалиевой, иногда приходится адаптировать занятия к текущим потребностям класса, чтобы сделать обучение более интересным и вовлекающим. При этом важно обращать индивидуальное внимание на каждого отдельного ученика.

"Однажды при проектной работе одну ученицу не приняли в группу из-за ее низкого знания языка. Я предупредила класс, что в первую очередь нужно уметь работать в команде и не оставлять никого за бортом. Тогда это сильно мотивировало ту девочку, и со временем она стала показывать хорошие результаты в учебе. Когда в 9 классе она участвовала в олимпиаде и заняла призовое место, девочка принесла мне кубок. Это было очень трогательно. Такие моменты вдохновляют меня всегда улучшать свою работу и продолжать с еще большей отдачей делать свое дело", – признается учитель.

Айгуль Ишангалиева считает, что всегда нужно внимательно наблюдать за настроением класса. Ведь каждый ученик приходит в школу из дома со своими мыслями. Учитель должен не только обучать, но и быть психологом. А если видит, что ребенок стал пассивным, оставить его после урока, поговорить с ним и узнать, не нуждается ли он в помощи. Ведь от этого зависит судьба каждого человека.

Фото: из личного архива Айгуль Ишангалиевой

Вспоминая путь педагога, наша героиня признается, что самым запоминающимся моментом в ее профессии было участие в международном конкурсе "Учитель мира". Тогда там собрались 7000 педагогов из 134 стран. В итоге Айгуль Ишангалиева прошла в финал и вошла в топ-50 лучших учителей.

"Когда объявляли результаты, я была очень рада в первую очередь за нас, что учителя нашей страны могут представить Казахстан на международной арене наряду с лучшими учителями мира. Второй момент. Конечно, я была рада за себя, что могу представить свою страну. Раньше у меня была мечта. Как олимпийцы, когда они побеждают, играет наш гимн и поднимается флаг. Я тоже хотела ощутить такое, только как учитель. И когда это свершилось, я была горда собой, что моя мечта сбылась", – говорит Ишангалиева.