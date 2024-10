В Казахстане отмечают День учителя

К слову, такой перенос имеет исторические предпосылки. Именно 5 октября 1966 года в Париже прошла Специальная межправительственная конференция, посвященная обсуждению статуса педагогов. Тогда

представители ЮНЕСКО и Международной организации труда подписали документ "Рекомендации, касающиеся статуса учителей" (Recommendation concerning the Status of Teachers). Сегодня День учителя отмечается в более чем 100 странах мира.